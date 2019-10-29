О. Мельниченко: Проблема защиты прав внутренне перемещенных лиц касается миллионов людей во многих странах Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О. Мельниченко принял участие в пленарном заседании сессии КМРВСЕ в Страсбурге.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в пленарном заседании сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в Страсбурге.

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В рамках дневного заседания состоялись презентации докладов, в том числе двух содокладчиков из Швейцарии и Украины на тему «Роль местных и региональных органов власти в защите внутренне перемещенных лиц». Речь шла о людях, вынужденных внезапно бежать из своих домов в массовом количестве в результате вооруженных конфликтов. Были представлены проекты резолюции и рекомендации по данному вопросу.

Олег Мельниченко представил позицию российской стороны по этому особо важному вопросу. Сенатор с сожалением отметил, что в проектах рекомендации и резолюции содержится один и тот же политизированный пункт 3, где причина возникновения на Украине 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц связывается с якобы иностранной интервенцией в восточных районах и аннексией Крыма Россией.

Российский сенатор напомнил участникам заседания, что первопричиной бегства большого числа жителей Донбасса вглубь Украины и на территорию России явилось антиконституционное использование вооруженных сил режимом, пришедшим к власти в Киеве в результате госпереворота. «Мирные жители Донбасса, преимущественно русские, не признали легитимность нового режима, сходу попытавшегося ограничить их языковые права», — сказал он.

«Если один из авторов доклада считает Россию агрессором, — отметил сенатор, – то пусть пояснит, почему в «страну-агрессор» от конфликта бежало 2 миллиона граждан Украины?»

После воссоединения Крыма с Россией в результате всенародного референдума «заметного числа беженцев на Украину зарегистрировано не было

Олег Мельниченко подчеркнул, что «обеспечение их прав, в том числе на жилье, медицину, образование – стало одной из важных задач местных и региональных властей в Российской Федерации, повлекло большие бюджетные расходы».

Также российский парламентарий обратил внимание на пункты проекта рекомендации и резолюции с ошибочными оценками. Он подчеркнул, что после воссоединения Крыма с Россией в результате всенародного референдума «заметного числа беженцев на Украину зарегистрировано не было, а вот в якобы аннексированный Крым из Донбасса бежало 200 тысяч человек».

Кроме того, сенатор указал, что в одном из пунктов проекта доклада «дана односторонняя и политизированная оценка событий в Грузии в 2008 году, что не соответствует действительности».

Сенатор предложил исключить пункты, содержащие недостоверные и политизированные оценки, из проектов рекомендации и резолюции, «без чего российская делегация не может их поддержать».

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