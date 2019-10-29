Переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнёрства в различных сферах, актуальные вопросы международной повестки дня.

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В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дорогие друзья!

Я очень рад Вас снова видеть в Москве. В прошлом году Вы приезжали с официальным визитом, но в этом качестве – впервые. И я хочу поздравить Вас с избранием на должность Президента.

И на Кубе, и в России очень хорошо знают предысторию наших отношений, нет необходимости вдаваться в детали.

Хотел бы отметить, что в этом году у Вас развернутый визит, Вы побывали в нескольких местах. Надеюсь, все это было и интересно, и с пользой.

Мы продолжаем контакты на высшем и высоком уровнях на постоянной основе. Активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга на международной арене. В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике.

С удовольствием отмечаю, что в прошлом году у нас наметился рост товарооборота, сразу на 33 процента. Понятно, что в таких условиях, в которых находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы, но вам это в целом удается.

Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности.

Рады Вас видеть в Москве.

М.Диас-Канель Бермудес (как переведено): Спасибо большое, уважаемый Президент и друг Путин.

Нам очень приятно вновь побывать в Вашей стране и провести такую встречу с Вами. Этот визит имеет для нас очень большое значение, будучи рабочим визитом.

Первой заграничной поездкой в европейский регион после моего избрания Президентом Республики Куба стала именно поездка в Россию. Думаю, что это очень символично для мира, это знак того, какой приоритет, какие отношения нас связывают с Россией.

Мы также можем в рамках такого визита поделиться мыслями по проектам, которые мы развиваем в двустороннем порядке, которые были предложены Вами в рамках Вашего визита на Кубу и от которых мы получаем уже первые плоды, как, например, наращивание товарооборота, которое Вы только что обозначили.

У меня от генерала армии Рауля Кастро для Вас очень тёплое приветствие. Я искренне благодарен Вам за Ваше поздравление в связи с моим избранием Президентом Кубы.

Хотел бы подтвердить, что процесс, который сегодня переживает наша страна под руководством Первого секретаря Коммунистической партии Кубы, генерала армии, обновление поколений на руководящих должностях нашего государства имеет в себе верность этих поколений революции, и, как мы обозначили, это поколения последователей. В этом принципе последовательности заключаются также и наши исторические связи, и рост отношений с Российской Федерацией. Пользуюсь этой возможностью, чтобы возобновить приглашение посетить нашу страну, когда это будет для Вас возможным.

Для нас очень много значил визит Медведева в октябре месяце. Очень интересный, позитивный визит, имеет особенность, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы, и даёт урок миру в том, что позиции России и Кубы остаётся неизменной под угрозами Соединённых Штатов. С другой стороны, в этом визите мы смогли оценить развитие всех проектов. Но также в рамках визита появились новые идеи о новых областях и новых проектах, в которых мы можем сотрудничать.

Хотел бы сказать, что в нашей повседневной деятельности, в наших чувствах каждый день есть моменты, посвящённые России. В первую очередь потому, что мы очень пристально следим за растущей ролью, которую играет Россия, чтобы сломить превосходство, которое старается установить США. Также следим за прогрессом России. Как лично я, так и многие, кто меня сопровождает, каждый день лично отслеживаем, как происходит развитие проектов с Россией. Я благодарен Вам за возможность реализации этого рабочего визита.

Благодарен Вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы над фашизмом в следующем году и подтверждаю наше присутствие на этом мероприятии. Это праздник России, но это праздник всего мира и, главным образом в том, что он значил для всего нашего мира.

Открываются новые области в сфере сотрудничества. Часть нашего визита мы посвятили получению информации по этим вопросам, именно с этой целью посетили Балтийский судостроительный завод в Санкт-Петербурге. И наш Министр энергетики посетил Ленинградскую атомную электростанцию. У нас есть идеи, предложения, которые будем совместно прорабатывать.

Нам весьма приятно находиться в России, пообщаться с Вами, встретиться, и нас очень воодушевляет то, как развиваются наши проекты, наши программы.

В.Путин: Спасибо Вам большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро.

MIL OSI