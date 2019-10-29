Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе второй сессии парламента Республики Алтай.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе работы в регионе приняла участие во второй сессии республиканского парламента седьмого созыва, который был сформирован по результатам прошедших 8 сентября выборов.

Сенатор отметила, что особое внимание со стороны депутатского корпуса вызвало рассмотрение представленного министерством финансов региона законопроекта о текущих изменениях бюджета Республики Алтай на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. В соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне, в этом году он существенно вырос за счет поступивших дополнительных объемов межбюджетных трансфертов.

«Полученные дотации на реализацию социально значимых направлений и мероприятий послужат хорошим стимулом для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации», — сказала Татьяна Гигель.

В ходе заседания также обсуждался вопрос развития дорожной сети в Республике, на эту тему выступил министр регионального развития Олег Пьянков.

Кроме того, приняты поправки в региональный закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Как отметила сенатор, это будет способствовать беспрепятственному получению гражданами медицинской помощи за пределами территории субъекта РФ, в котором они застрахованы.

Татьяна Гигель подчеркнула важность принятого депутатами закона об эпическом наследии Республики Алтай, где речь идет о поощрении сказителей, а также закона о регулировании вопросов в области сохранения и популяризации памятников истории и культуры народов РФ в регионе.

Заседание провел председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин. В мероприятии принял участие глава Республики, председатель правительства региона Олег Хорохордин.

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