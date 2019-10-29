Source: Russia – Council of the Federation

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное совещание по вопросам государственного и муниципального контроля.

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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По словам сенатора, «регуляторная гильотина» — реформа контрольно-надзорной деятельности — подразумевает изменение не только законодательства, но и нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. «Обсуждение в Ростовской области блока проектов федеральных законов и порядка восьмидесяти нормативных правовых актов – это залог того, что мы без проблем, безболезненно преодолеем все изменения в законодательстве и создадим условия для эффективного развития бизнеса», — сказал Вячеслав Тимченко.

«Регуляторная гильотина» подразумевает изменение не только законодательства, но и нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней

«Временная комиссия СФ проводит ряд совещаний в федеральных округах. Мы обязаны прислушиваться к мнению регионов и отстаивать их интересы при принятии федеральных законов», — добавил глава комиссии.

Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Расширенное заседание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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В ходе совещания выступили председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко. КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Савва Шипов представил проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». «Закон фактически полностью переписывает правила, по которым государство будет контролировать предпринимателей», — сообщил он.

Заместитель Министра уделил внимание законопроектам, подготовленным Правительством РФ в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Заместитель губернатора Ростовской области Алексей Изотов отметил, что совместная работа над проектами федеральных законов даст импульс для развития бизнеса, создания инвестиционного климата в регионе и в стране.

О состоянии контрольно-надзорной деятельности в Ростовской области проинформировал министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Начальник государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев и руководитель региональной службы государственного строительного надзора области Юрий Сильвестров внесли предложения по совершенствованию законопроекта о государственном и муниципальном контроле.

Как сообщил Вячеслав Тимченко, рекомендации участников совещания будут учтены при доработке документа.

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