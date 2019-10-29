Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное29.10.2019 19:31

Роскосмос принял участие в географическом диктанте

Завершилась пятая масштабная просветительская акция Русского географического общества — Географический диктант. Для участия была зарегистрирована 5831 площадка в России и 109 в зарубежных государствах. Госкорпорация «Роскосмос» выступила партнёром при написании диктанта на площадках предприятий ракетно-космической промышленности с участием работников ракетно-космической отрасли и космонавтов Роскосмоса.

Среди самых необычных пунктов проведения диктанта стали российский сегмент Международной космической станции, корабль-музей «Крейсер «Аврора» и нефтедобывающие платформы в Каспийском море.

Центральной площадкой Географического диктанта стал Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. На главной площадке бок о бок свои географические знания проверяли Президент РГО Сергей Шойгу, ректор вуза МГУ Виктор Садовничий, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, известные учёные, спортсмены, артисты, а также лётчики-космонавты Фёдор Юрчихин и Роман Романенко.

«Было страшно! Но страшно интересно! — рассказал о своих впечатлениях Фёдор Юрчихин. — на Географическом диктанте я проверяю самого себя уже не в первый раз, но всё равно волнуюсь. Это возвращение в юношество — за это огромное спасибо! Но задания очень приятные. Мне кажется, найдя в вопросе ключевое слово, можно ответить правильно».

Непосредственно перед началом диктанта к его участникам с борта станции обратились космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов.

«Ежедневно пролетая над нашей Россией, мы видим, как широка и прекрасна наша страна, но, чтобы понять это — необязательно подниматься на орбиту… Путешествуйте, восхищайтесь нашей страной и одновременно получайте знания, которые помогут вам стать отличниками по итогам Географического диктанта. Желаем вам удачи», — отметил Олег Скрипочка.

Акция прошла в вузах, школах, библиотеках, воинских частях и не только. Активное участие в Акции приняли сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли: НПО Энергомаш, Центр Хруничева, ЦПК им. Гагарина, ГРЦ Макеева, Златмаш, Турбонасос, филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (космодром Байконур) и филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» (космодром Восточный).

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