Сегодня в «Эфире» о заседании Объединенной коллегии Генпрокуратур России и Беларуси, наиболее актуальных изменениях в законодательстве, нарушениях в сфере ЖКХ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Мир и порядок» расскажем о том, какие вопросы обсуждались на заседании Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

О наиболее актуальных изменениях в законодательстве, которые существенно изменят жизнь ряда категорий граждан в ноябре, расскажем в рубрике «Логика закона».

Какие нарушения выявляются в сфере ЖКХ органами прокуратуры Республики Крым, Еврейской автономной области, Калининградской области и г. Севастополя, станет ясно в рубрике «Субъект права».

Программа «Эфир» на вторник 29 октября 2019 года:

· Субъект права. прокуратура Республики Крым, Еврейской автономной области, Калининградской области и г. Севастополя. Точка ЖКХ.

· Мир и порядок. Заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

· Логика закона. Закон в силе. Ноябрь.

· Особые полномочия. Откуда берутся госсокровища. Прокуроры в Гохране.

· В процессе. Возмездие. После Нюрнберга.

· Криминальный тренд. Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях.

· Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Архангельской области, Магаданской области, Новгородской области, Ставропольского края, Республики Крым.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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