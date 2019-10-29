Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное29.10.2019 17:41

Скончался академик Николай Аполлонович Анфимов

Сегодня, 29 октября 2019 года, после продолжительной тяжёлой болезни скончался крупный учёный в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, действительный член Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, лауреат Государственных премий СССР и РФ, генеральный директор ЦНИИмаш (2000-2008) Николай Аполлонович Анфимов.

Николай Аполлонович Анфимов стоял у истоков исследования механизмов и разработки моделей разрушения материалов в высокоэнтальпийных газовых потоках. Результаты этих работ были использованы при создании теплозащиты спускаемых аппаратов космических кораблей «Восток» и «Союз». Работы Николая Аполлоновича по радиационной газовой динамике внесли большой вклад в разработку тепловой защиты аппаратов для исследований Луны и Венеры.

Под его руководством были развёрнуты пионерские работы по изучению тепловых режимов и собственной внешней атмосферы космических аппаратов и влияния факторов космического пространства на оптические характеристики терморегулирующих покрытий, подготовлено шеститомное руководство для конструкторов.

За работы по обеспечению длительной эксплуатации и поддержания технического состояния конструкций долговременных орбитальных космических станций «Салют», «Мир» и их модулей Н.А. Анфимову в 1998 г. присуждена Премия Правительства РФ в области науки и техники.

Н.А. Анфимов, возглавляя ЦНИИмаш, руководил работами по подготовке проектов Федеральных космических программ, организовывал комплексное решение задач с участием большой кооперации организаций РАН, промышленности и учебных заведений. Николай Аполлонович стоял во главе Консультативно-экспертного совета Роскосмоса в составе Совместной российско-американской независимой комиссии (комиссия Анфимова-Стаффорда), возглавлял с российской стороны совместные работы Роскосмоса и ЕКА. За большой вклад в международное сотрудничество в космосе Николай Аполлонович в 2003 г. был удостоен высшей награды Франции — Ордена Почётного легиона.

Николай Аполлонович возглавлял разработку методики увода с орбиты космических объектов большой массы, принимал участие в проведении сложных ответственных работ по управляемому спуску и затоплению орбитальной станции «Мир» в марте 2001 г.

За большой вклад в развитие отечественной ракетно-космической техники Николай Аполлонович Анфимов награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996), медалями, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина.

Руководство и коллектив Госкорпорации «Роскосмос» выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Аполлоновича.

Коллеги и друзья навсегда сохранят память о нём и его делах.

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