Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ГРЦ Макеева29.10.2019 13:13

XXV Макеевские чтения

25 октября 2019 года, в день 95-летия со дня рождения академика В.П.Макеева, состоялись XXV Макеевские чтения. Эта юбилейная представительная научно-техническая конференция прошла в Миассе на базе ГРЦ Макеева в ДКиТ «Прометей».

«Макеевские чтения» — дань памяти генеральному конструктору и создателю баллистических ракет подводных лодок СССР, дважды Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и трех Государственных премий СССР, кавалеру пяти орденов Ленина и ордена Октябрьской революции, академику Виктору Петровичу Макееву.

Конференция объединила около 600 специалистов, в том числе более 60 представителей смежных организаций, отраслевых НИИ, академических институтов, организаций ВМФ. Среди участников чтений — 4 академика РАН, 15 докторов и 21 кандидат наук.

В адрес «Макеевских чтений» пришли приветственные адреса от генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, его заместителя по реализации государственной программы вооружения Олега Фролова, Главнокомандующего ВМФ России, адмирала Николая Евменова, заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко и др. Все они отметили высокую научную значимость конференции, ставшей уникальной площадкой по передаче опыта, определению важнейших направлений развития морского ракетостроения.

Открыл XXV научно-техническую конференцию генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН Владимир Дегтярь, рассказав о творческом наследии Виктора Макеева и перспективах развития Государственного ракетного центра. Главный конструктор ГРЦ Максим Решетников выступил с докладом на тему «Стратегические ракетные комплексы и ракетно-космическая деятельность ГРЦ. Дальнейшее развитие».

В целом прозвучало более десятка докладов, которые были посвящены современному развитию ракетостроения, особенностям технологий, материалов, двигательных установок, созданию новых систем управления перспективных комплексов. Докладчики отмечали сегодняшнее уверенное развитие ГРЦ, называя предприятие надежным проверенным партнером, не только сохранившим достижения В. П. Макеева, но и значительно их приумножив, совершив прорыв к новым современным видам вооружения.

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