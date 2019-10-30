А. Чернецкий провел выездное заседание, посвященное комплексному развитию территорий городов

Source: Russia – Council of the Federation

В Екатеринбурге состоялось выездное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В Екатеринбурге в рамках Всемирного дня городов и 100+ Forum Russia состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Тема совещания: «Комплексное развитие территорий городов как способ обеспечения увеличения объемов жилищного строительства».

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Заседание открыл первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

«По данным Росстата, сегодня 75 процентов населения проживает в городах. Перед властью стоят задачи поставленные Президентом России по доведению ежегодных объемов строительства жилья в стране до 120 миллионов квадратных метров, следовательно — освоению новых территорий и развитию застроенных», — отметил Аркадий Чернецкий. «Это то поле, где всегда сталкиваются интересы публичной власти. Нужно решать задачи обеспечения комфортной городской среды, застройщиков, которые преследуют цели увеличения прибыли и интересы граждан. Все эти вопросы требуют оперативных решений».

Нужно решать задачи обеспечения комфортной городской среды, застройщиков, которые преследуют цели увеличения прибыли и интересы граждан

Тему продолжил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. КуйвашевЕвгений ВладимировичГубернатор Свердловской области «Выбор нашего региона как площадки для обсуждения этих важных вопросов закономерен. По объектам ввода, Средний Урал занимает первое место среди субъектов УрФО, и входит по стране в десятку миллионников-лидеров. Мы одни из первых стали подходить к освоению территорий комплексно, и пример тому — крупнейший в России проект — это район Академический. На сегодняшний день с нуля построен новый городской район – возведено более 2 миллионов квадратных метров жилья, где проживает более 80 тысяч человек».

Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

По словам губернатора, в районе расположено 4 школы, 12 детских садов, детская поликлиника, станция скорой помощи и другие необходимые объекты инфраструктуры. В перспективе в «Академическом» будет введено свыше 9 миллионов квадратных метров, а число жителей превысит 325 тысяч человек, сообщил глава области.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев отметил, что у ведомства складывается конструктивный диалог с профильным Комитетом Совета Федерации. «Мы на прямой связи и выходим на правильные решения. Отдельное спасибо за 100+ Forum Russia. Это площадка диалога, где можно посмотреть все новые технологии, где интегрируются российские и иностранные компании со своими достижениями».

Министр назвал символичным и то, что в этом году форум совпал с Всемирным днем городов — важным мероприятием для Российской Федерации.

«Мы предельно конкретно понимаем, какие проблемы есть у нас в области освоения территорий. Необходимо, в том числе, расширить и упростить институт отчуждения земель для государственных и муниципальных нужд. И здесь важно соблюдать баланс: чтобы и граждане участвовали в обсуждении, и учитывались интересы застройщиков, которые не только вкладывают реальные деньги, но и решают важнейшую социальную задачу — обеспечивают наших сограждан жильем. Государство должно создать все необходимые возможности, чтобы у них это получилось», — сказал Владимир Якушев, подводя итоги совещания.

Со своими предложениями и комментариями выступили члены Совета Федерации, участники рынка жилищного строительства: застройщики, представители Фонда содействия реформированию ЖКХ, Ассоциации НОСТРОЙ, представители акционерного общества ДОМ. РФ и другие.

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