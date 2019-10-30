Банк России повысил требования к минимальному уровню кредитных рейтингов в целях формирования Перечня и Списка субъектов для проведения операций рефинансирования (30.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России повысил требования к минимальному уровню кредитных рейтингов в целях формирования Перечня и Списка субъектов для проведения операций рефинансирования

Совет директоров Банка России с учетом ожидаемого сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного объема обеспечения у кредитных организаций принял решение повысить требования к минимальному уровню кредитных рейтингов организаций, включаемых в Перечень1, и субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включаемых в Список субъектов2, в целях проведения стандартных операций предоставления ликвидности.

С 1 января 2020 года для организаций, входящих в Перечень, а также субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в Список субъектов, минимальный кредитный рейтинг будет установлен на уровне «А+(RU)» / «ruA+» по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА».

1 Перечень юридических лиц, обязанных по кредитным договорам, права требования по которым включаются в пул обеспечения кредитов без проверки Банком России показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации об указанных лицах.

2 Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться лицами, обязанными по кредитным договорам, права требования по которым могут быть включены в пул обеспечения кредитов Банка России.

30 октября 2019 года

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