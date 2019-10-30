Банк России повысил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга для включения ценных бумаг в Ломбардный список (30.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России повысил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга для включения ценных бумаг в Ломбардный список

Совет директоров Банка России с учетом ожидаемого сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного объема обеспечения у кредитных организаций принял решение повысить требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций, включаемых в Ломбардный список Банка России (далее — Ломбардный список).

С 1 января 2020 года для облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне «А+(RU)» / «ruA+» по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА».

Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска будет установлен на уровне «ВВ» / «Ва2» по классификации рейтинговых агентств «S&P Global Ratings», «Fitch Ratings» / «Moody’s Investors Service».

При включении указанных ценных бумаг в Ломбардный список, помимо рейтингов, будут учитываться условия их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.

Решение о повышении минимального уровня кредитного рейтинга для включаемых в Ломбардный список ценных бумаг не распространяется на выпуски ценных бумаг, включенные в Ломбардный список до 1 января 2020 года.

30 октября 2019 года

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