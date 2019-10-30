Владимир Путин прибыл в Венгрию

Source: President of Russia – Kremlin

В Будапеште состоятся переговоры главы Российского государства с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Орбан ВикторПремьер-министр Венгрии .

В ходе международных консультаций предполагается обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, в Будапеште Президент России встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.

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