Встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока

Source: President of Russia – Kremlin

В.Орбан (как переведено): Мы очень хорошо друг друга знаем, уже многие годы, и я уже объяснял Президенту, почему мы здесь сегодня проводим этот вечер.

Много лет назад, особенно в Европейском союзе, мы много рассуждали: что же происходит на Ближнем Востоке, что же происходит с христианскими общинами на Ближнем Востоке, что нам нужно делать в этом отношении, что мы как политики должны сделать.

Было много мнений на этот счет, было тяжело понять, что же все-таки сделать, какие действия действительно приведут к каким-то результатам. Наконец я решил: наверное, самым оптимальным решением будет спросить тех, кто живет в этом регионе, спросить глав церквей, которые живут в этот регионе.

Поэтому я регулярно пытался пригласить святейшеств к нашей встрече. Мы политики и хотим вас спросить, что мы должны действительно сделать в этом регионе, какие у вас потребности, которые нужно удовлетворить.

Вот такая история, как мы решили провести сегодняшнюю встречу. Надеюсь, что сегодня у нас будет прекрасная возможность поговорить на эту тему. Мы увидимся лично, мы увиделись уже лично и теперь можем обсудить важные вопросы, что могут сделать политики, чтобы облегчить вашу жизнь в этом регионе. Поэтому большое спасибо за то, что приняли наше приглашение.

В.Путин: Господин Премьер-министр! Ваше Святейшество! Блаженства! Досточтимые иерархи!

Прежде всего хочу поблагодарить господина Премьер-министра за то, что он организовал эту встречу.

С некоторыми из вас мы неоднократно встречались. Но сразу же хочу сказать, и вы это знаете, – Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность.

Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ.

Мы знаем, и сейчас мы только что говорили об этом на встрече с представителями прессы, что, несмотря на то, что Ближний Восток является колыбелью христианства, тем не менее сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока, – это убийства, насилие, грабежи.

Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить. Не может не беспокоить потому, и мы сегодня об этом на встрече с господином Премьер-министром говорили, потому что в основе нашей собственной идентичности лежит христианская культура. И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами.

Поэтому я присоединяюсь к тому, что было сказано моим коллегой. Несмотря на то, что в целом нам, конечно, известно, что происходит, и в целом понятны потребности, с которыми вы сталкиваетесь, всё-таки услышать ваше собственное мнение по оценке ситуации и по тому, что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать (собственно говоря, так я понимаю господина Премьер-министра), в этом и заключается смысл нашей сегодняшней встречи.

Благодарю вас за внимание. И конечно, хочу вам передать самые наилучшие пожелания от Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Я с ним имел удовольствие сегодня разговаривать. Он знает о нашей встрече и просил всех вас от лица Русской православной церкви поприветствовать и пожелать вам всего самого доброго.

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