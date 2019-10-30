Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел выездной семинар для студентов Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в рамках работы в регионе провел выездной обучающий семинар для студентов Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Темой мероприятия стала «Практика муниципального и государственного управления на примере работы администрации муниципального района «Боровский район».

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Семинар прошел на площадке Боровского муниципалитета. По словам Юрия Волкова, Боровск не случайно был выбран местом проведения семинара. «Именно в этом районе наиболее ярко проявилась инициатива губернатора Калужской области по созданию технопарков как основы для успешной работы с инвесторами. Данный инновационный подход затем был успешно применен и в других районах. А подготовка будущих кадров для предприятий «новой экономики» стала одной из приоритетных задач областной администрации», — сказал сенатор.

Парламентарий отметил, что Боровский район по многим показателям является лидером в Калужской области. Здесь сложилась очень профессиональная и работоспособная команда управленцев, которым удается не только сохранить достигнутое, но и существенно развивать все сферы жизни района. «Особого внимания заслуживает успешная работа районных властей по развитию инфраструктуры, созданию благоприятного климата для предпринимателей разного уровня», — подчеркнул Юрий Волков.

Боровский район по многим показателям является лидером в Калужской области

Он выразил надежду, что по окончании обучения в Академии ребята свяжут свою судьбу с Калужской областью.

Юрий Волков в Калужской области

В ходе мероприятия студенты познакомились со структурой управления Боровского района, работой основных отделов администрации, достижениями муниципалитета. Глава администрации Николай Калиничев рассказал о социально-экономическом развитии района и основных задачах, стоящих перед муниципалитетом.

Был представлен опыт работы в сфере инициативного бюджетирования, создания в школах многофункциональных классов- лабораторий, проверки качества школьного питания, подготовки и проведения мероприятий событийного туризма, заключения социальных контрактов с многодетными семьями и др.

Студенты посетили индустриальный парк «Ворсино», где осмотрели одно из предприятий.

В работе семинара также принял участие глава муниципального образования «Боровский район» Анатолий Бельский.

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