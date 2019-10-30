В Венгрии продолжается рост импорта российского газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 октября 2019, 21:35

Спрос уже на 22% превысил объем поставок за весь 2018 год.

Реализуются мероприятия по расширению венгерской газотранспортной системы.

Сегодня в Будапеште (Венгрия) состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Стороны обсудили текущий статус и перспективы развития энергетического сотрудничества. Подчеркнут растущий спрос на российский газ в стране. С начала 2019 года по 29 октября, по предварительным данным, экспорт «Газпрома» в Венгрию составил 9,3 млрд куб. м газа. Показатель уже на 22% превысил объем поставок за весь прошлый год.

На встрече также было отмечено, что в настоящий момент в Венгрии реализуются мероприятия, направленные на расширение газотранспортной системы, согласно ранее подписанной между сторонами Дорожной карте.

Алексей Миллер в составе российской делегации принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Справка

В 2018 году «Газпром» поставил в Венгрию 7,6 млрд куб. м газа — на 9,3% больше, чем в 2017 году (7 млрд куб. м).

В 2017 году Алексей Миллер и Петер Сийярто подписали Дорожную карту. Документ предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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