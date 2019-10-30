В Курганской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального УФСИН России, признав его виновным в злоупотреблении положением и получении взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника УФСИН России по Курганской области. Он признан виновным в совершен преступлений, предусмотренных чч.1, 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), чч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

Судом установлено, что с февраля 2012 года по декабрь 2013 года, бывший начальник УФСИН, зная о неготовности к сдаче многоквартирного жилого дома в с. Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы УФСИН России, принял его в эксплуатацию с нарушениями. В результате из средств УФСИН России подрядчику было необоснованно выплачено около 13 млн. рублей.

Кроме того, в период с октября 2012 года по июль 2014 года он трижды по­лучил от руководителя коммерческой организации, которая исполняла ряд государственных контрактов в системе УФСИН России по Курганской области, взятки в виде строительных материалов стоимостью от 24 тыс. до 70 тыс. рублей. Имущество передавалось за подписание соответствующих финансово-хозяйственных документов по проведенным строительным работам.

Кроме того, бывший начальник УФСИН России по Курганской области в 2012-2014 годах незаконно использовал при строительстве дома своего сына труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, которые были лишены достойных условий труда, а их охрана осуществлялась ненадлежаще, что повлекло побег одного из осужденных с территории дома.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, приговорил виновного к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком 2 года.

Он взят под стражу в зале судебного заседания.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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