В. Матвиенко: Мы готовы актуализировать законодательство о соотечественниках, чтобы оно отвечало новым вызовам времени

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ открыла Всемирную тематическую конференцию зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии Всемирной тематической конференции зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений».

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Валентина Матвиенко отметила, что нынешняя конференция посвящена особенной теме — роли женщин в сбережении традиций и их передаче новым поколениям соотечественников.

«Именно наши соотечественницы выступают основой той мощной «мягкой» силы, благодаря которой сохраняется преемственность поколений, а русская речь гордо звучит по всему миру», — сказала Председатель СФ.

По ее словам, женщины не просто составляют большинство в российской диаспоре за рубежом, они зачастую являются ее ядром, настоящей объединяющей силой русскоязычных общин. «Это очень благородная, но одновременно непростая миссия. Особенно в наши дни, когда во многих странах, прежде всего западных, происходит настоящая демонизация России, разжигается русофобская истерия».

Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Валентина Матвиенко

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Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Галина Карелова

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Ольга Васильева

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Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Татьяна Москалькова

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Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Всемирная тематическая конференция зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

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Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что в этих условиях есть только один верный путь – как можно больше рассказывать правду о нашей стране, истории и людях. «И, конечно, необходимо давать отпор любым попыткам переписать историю войны».

Россия всегда открыта к диалогу с партнерами по всему миру

«Россия всегда открыта к диалогу с партнерами по всему миру, в том числе и по вопросам женской повестки. Такое взаимодействие мы готовы развивать с самым широким кругом государств независимо от политических разногласий», — подчеркнула Председатель СФ.

Она напомнила, что с этой целью с 2015 года под эгидой верхней палаты российского парламента проводится Евразийский женский форум, который уже перешагнул границы Евразии и стал действительно глобальным.

«Важно, что работа продолжается в рамках Совета Евразийского женского форума. В центре его внимания – продвижение проектов, направленных на расширение участия женщин в передовых отраслях промышленности, цифровой экономике, международной кооперации, а также на создание эффективных социальных лифтов для женщин. Сейчас реализуется уже более 20 таких крупных проектов».

Как сообщила Валентина Матвиенко, тема укрепления деловых и гуманитарных связей с соотечественницами получит дальнейшее системное развитие на платформе Совета Евразийского женского форума и войдет в повестку третьего форума, который состоится в 2021 году.

Она обратила внимание на то, что в настоящее время ведется работа по созданию глобальной онлайн-платформы Евразийского женского форума, которая будет содействовать эффективному развитию международного проектного сотрудничества.

В настоящее время ведется работа по созданию глобальной онлайн-платформы Евразийского женского форума

Вместе с тем, глава Совета Федерации отметила, что российские соотечественницы за рубежом сталкиваются с серьезными трудностями в вопросах получения образования на русском языке, признания дипломов, гражданства детей, судьбы ребенка после развода, проблемой домашнего насилия. «В последние годы к этому списку добавился и вопрос возвращения на Родину женщин и детей, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов. Это российские граждане, и мы не имеем права бросить их на произвол судьбы».

«Также не может не тревожить планомерная политика ряда государств по ликвидации системы образования на русском языке, по введению «черных списков» русскоязычных гражданских активистов и деятелей культуры», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

«В этих условиях защита прав соотечественников, безусловно, была, есть и будет одним из приоритетов внешней политики России. И законодатели здесь не могут оставаться в стороне. При необходимости мы готовы актуализировать наше законодательство о соотечественниках, чтобы оно отвечало новым вызовам времени», — заявила Председатель СФ.

Она также заверила, что поддержка русского языка будет продолжена. Глава СФ обратила внимание на эффективную работу портала «Образование на русском», государственной образовательной платформы «Российская электронная школа», а также инициированного Советом Федерации гуманитарного проекта, в рамках которого учителя-предметники из России работают в школах стран ближнего зарубежья.

«Под патронатом Совета Федерации ежегодно в Крыму проводится Международный гуманитарный Ливадийский форум, который собирает сотни соотечественников, специалистов в области русского языка, зарубежных гостей, искренне любящих нашу страну и нашу культуру», — рассказала парламентарий.

По словам Валентины Матвиенко, прошедший форум дал серьезную пищу для размышления законодателям. В частности, о создании благоприятных условий для работы иностранных студентов, обучающихся в России. «Совет Федерации подготовил такой проект федерального закона. Документ прошел согласование. Надеемся, что в ходе осенней сессии мы сможем его принять».

Глава СФ также коснулась темы увеличения финансовых ресурсов, направляемых на правовую и юридическую защиту зарубежных соотечественников, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Правительство РФ поддержало нашу идею: значительно увеличено финансирование фонда, который существует при Министерстве иностранных дел и занимается вопросами защиты прав соотечественников. И дальше будем делать все, чтобы довести объемы финансирования до необходимого уровня».

Председатель верхней палаты напомнила о том, что запущен целый ряд форматов для поддержки и развития Русского мира. «В то же время сложная международная обстановка, постоянные попытки давления на нашу страну, искусственно создаваемая напряженность в отношениях России и Запада вызывают острую потребность в качественно новом уровне работы с нашими диаспорами, с пророссийскими общественными силами за рубежом. Необходимо действовать на опережение, искать эффективные формы сотрудничества», — уверена Валентина Матвиенко.

Она считает важным придать импульс международному движению соотечественниц. «Русские женские сообщества за рубежом могут сыграть весомую роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны».

«Открытость всегда отличала российскую внешнюю политику. В этом ключе мы намерены действовать и на гуманитарном направлении. Думаю, было бы правильно, чтобы двери страновых отделений этого объединения были открыты для всех, кто чувствует связь с Русским миром, с нашей культурой и историей, с традиционными российскими конфессиями», — заключила Валентина Матвиенко.

Приветствие гостям и делегатам конференции от имени Министра иностранных дел России Сергея Лаврова огласил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева подчеркнула необходимость осознания воспитательной миссии женщин. Она коснулась вопросов развития русского образования за рубежом, отметила усилия Совета Федерации по продвижению русского языка в разных странах мира.

Со словами приветствия также выступили Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члену Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Леонид Калашников, руководитель Русского культурно-образовательного и социального центра «Исток», председатель Общегерманского координационного совета российских соотечественников Лариса Юрченко.

Конференция продолжит работу в форме панельных дискуссий.

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