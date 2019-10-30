Е. Зленко: Включение в законодательство новых положений будет способствовать обеспечению детей здоровым питанием

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в «нулевом чтении» законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в Общественной экспертизе законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции».

Мероприятие прошло в Общественной палате РФ.

Сенатор обратила внимание, что документ направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также законодательное закрепление и определения принципов здорового питания, в том числе организации горячего питания детей.

Законопроект в сфере детского питания разрабатывался в профильном Комитете СФ с 2017 года в соответствии с поручением Совета Федерации

Елена Зленко напомнила, что законопроект в сфере детского питания разрабатывался в профильном Комитете СФ с 2017 года в соответствии с поручением Совета Федерации. «Проект закона был подготовлен нашей рабочей группой и в дальнейшем работа над ним была продолжена на площадке Государственной Думы. Новая редакция законопроекта направлялась в Правительство для подготовки заключения, и по итогам этого рассмотрения было принято решение внести необходимые нормы в сфере детского питания путем изменений в действующее законодательство».

Проектом закона уточняются понятия качества пищевой продукции, характеристики, его определяющие (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и другие), закрепляются принципы «здорового питания», особенности организация качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает специальную главу, определяющую специфику организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, подчеркнула парламентарий.

Елена Зленко обратила внимание, что включение в федеральное законодательство новых положений будет способствовать повышению качества пищевой продукции и обеспечению детей здоровым питанием.

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