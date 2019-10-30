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#Роскосмос#Главное#WorldSkills30.10.2019 14:31

Завершился первый день чемпионата WorldSkills Hi-Tech

В Екатеринбурге стартовал VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019. Это самые масштабные соревнования — более 700 сотрудников российских корпораций, холдингов и предприятий демонстрируют свое мастерство в 48 компетенциях.

Вчера, 29 октября 2019 года, завершился первый день соревнований. Члены сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» участвуют в 14 компетенциях во всех возрастных линейках чемпионата.

В рамках деловой программы World Skills Hi-Tech-2019 Роскосмосом был организован круглый стол на тему «Использование методик WorldSkills Russia в практике кадровой работы высокотехнологичных компаний». Перед участниками выступили директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, заместитель директора Академии Волдскиллс Россия по практической подготовке Ирина Гранкина, начальник обучения и развития персонала «ИСС» им. академика М.Ф.Решетнева» Данил Дятлов, заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике НПО автоматики Алексей Глазков, начальник отдела оценки и развития компетенций РКК «Энергия» Виталий Ковинько, ведущий специалист отдела управления персоналом Корпорации «ВНИИЭМ» Татьяна Конюхова, заместитель директора по персоналу и организационному проектированию Федерального медико-биологического агентства России Елена Казакова.

На круглом столе участники обсудили вопросы, связанные с участием предприятий в проведении демонстрационных экзаменов по методике WorldSkills Russia в образовательных учреждениях, применением данных методик при независимой оценке квалификации действующих сотрудников и дальнейшей их аттестации, а также практику кадровой работы с сотрудниками категории «50+», их участие в образовательных программах «Навыки мудрых» и последующую интеграцию системы наставничества на предприятиях.

Кроме того, представители Госкорпорации «Роскосмос» приняли участие в заседании Промышленного совета Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». На заседании обсуждались вопросы развития направления WorldSkills Russia Junior как технологической платформы страны, а также внедрение стандартов компетенций юниорской категории в профориентационную работу крупных высокотехнологичных компаний, в том числе при проведении тематических смен во всероссийских детских лагерях и при организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях.

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