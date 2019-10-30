Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшей в Орловской области конференции, посвященной вопросам почечной терапии.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в ходе поездки в регион принял участие в конференции на тему «Заместительная почечная терапия в Орловской области, проблемы и пути решения».

В своем выступлении сенатор, председательствовавший на мероприятии, отметил, что профильный Комитет Совета Федерации, опираясь на поддержку профессионального сообщества, уделяет особое внимание совершенствованию медицинской помощи.

Владимир Круглый сообщил, что хроническая болезнь почек становится все более актуальной проблемой, ею страдают около 15 проц. населения страны. «Ключевой проблемой остаётся обеспечение своевременной и более ранней диагностики. 30 процентов выявленных сердечных патологий связаны с несвоевременно выявленными и прогрессирующими в своей тяжести заболеваниями почек».

По словам парламентария, в Орловской области, как и во всей России, стоит задача повышения уровня квалифицированной помощи в первичном звене.

Участники конференции обсудили проблемы доступности и лекарственного обеспечения заместительной почечной терапии. Рассматривались современные возможности трансплантации почки в лечении пациентов с почечной недостаточностью, ранняя диагностика и консервативное лечение хронических болезней, повышение качества мониторинга заболеваний. Затрагивались также вопросы взаимодействия врачей различных специальностей, способы внедрения и использования новейших достижений медицинской науки.

В Орловской области, как и во всей России, стоит задача повышения уровня квалифицированной помощи в первичном звене

В ходе мероприятия были намечены пути решения проблем, принята итоговая резолюция. Выступавшие подчеркнули, что задачи мониторинга пациентов с хроническим заболеванием, обеспечения эффективной терапии, достижения целевых клинико-лабораторных показателей могут быть достигнуты только при совместных усилиях всего медицинского сообщества. Особо подчеркивалась важность обеспечения доступности гемодиализа в регионах.

В конференции приняли участие главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения РФ, заведущий кафедрой нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгений Шилов, глава отделения трансплантации печени и почки ФНЦ им. В.И. Шумакова Игорь Милосердов, заведующий кафедрой Московского госуниверситета пищевых производств, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, представители государственных органов законодательной и исполнительной власти Орловской области, врачи, члены общественных организаций.

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