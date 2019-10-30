Лидер ОГП попросил наблюдателей от СНГ быть принципиальными

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

На встрече 30 октября лидеры ОГП напомнили наблюдателям от СНГ, что те раз за разом признают беларусские “выборы”, несмотря на обилие нарушений и отсутствие подсчета голосов.

30 октября в офисе ОГП лидеры партии побеседовали с наблюдателями от СНГ, которые попросили о встрече. Николай Козлов рассказал им о фактах нарушений, зафиксированных в ходе избирательной кампании 2019 – о совершенно несправедливом формировании избирательных комиссий (по поводу чего Политсовет ОГП сделал жесткое заявление 10 октября: Лишая народ выборов, власти толкают страну к катастрофе; о нерегистрации сильных кандидатов по надуманным причинам; о предупреждениях, вынесенных кандидатам от ОГП по притянутым за уши основаниям; о фактах цензуры в отношении кандидатов В. Непомнящих и И. Давидович, когда их 5-минутное выступление не было выпущено в эфир.

Обсудили ситуацию с отсутствием политической дискуссии в Беларуси, апатии, сознательно насаждаемой властью, репресиями в отношении оппозиционных и независимых политических активистов, ухудшение социально-экономической ситуации, растущую тенденцию отъезда из страны наиболее активной части беларусов…Антонина Ковалева рассказала о том, что демократическая общественность Беларуси разработала законопроект с необходимыми для проведения честных выборов изменениями в избирательное законодательство. В нем было решено сконцентрироваться на тех рекомендациях БДИПЧ ОБСЕ, которые ведут к реальным качественным изменениям избирательного законодательства и, как следствие, к возвращению избирателям права выбора.Это следующие предложения:1. Формирование избирательных комиссий. Все участники избирательной кампании должны иметь право на включение их представителей во все избирательные комиссии.2. Досрочное голосование. Оно должно быть ограничено, каждый, кто хочет проголосовать досрочно, должен документально подтвердить невозможность прийти на участок в основной день голосования.3. Прозрачный, открытый, доступный подсчет голосов. Бюллетени должен считать один человек, показывая их содержимое всем наблюдателям и представителям СМИ, чтобы ни у кого не было сомнений, за кого отдан каждый голос.

Этот законопроект подготовлен и согласован со всеми демократическими партиями и движениями еще в начале 2017 года, однако он так и не был принят к рассмотрению Палатой представителей, несмотря на то, что был разослан всем “депутатам” ПП НС по e-mail, плюс к тому многим депутатам его передали активисты оппозиции лично, используя депутатские приемы в регионах.

Лев Марголин рассказал о практике так называемого “подсчета голосов”, существующей в Беларуси, когда вместо того, чтобы показать всем бюллетень и назвать, за кого отдан голос, наши члены комиссии считают каждый свою стопочку, потом молча пишет цифры на листочке бумаги и отдает председателю комиссии так, чтобы никто больше не видел. Потом председатель с заместителем что-то якобы подсчитывают и выдают протокол с готовыми цифрами, но никому из комиссии или наблюдвателей не позволяют заглянуть в бюллетени, не то что пересчитать их.

На самом деле, ни одна из кампаний, проведенных под руководством нынешнего председателя ЦИК Л. Ермошиной, не была признана БДИПЧ ОБСЕ честной и свободной, а ее результаты – легитимными. Учитывая, что с предыдущей кампании ничего не изменилось: ни одна из 32 рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ не выполнена, а у руля как страны, так и Центральной избирательной комиссии находятся все те же люди, говорить о каких-то надеждах на улучшения нет оснований.Именно об этом напомнили лидеры ОГП наблюдателям от СНГ, добавив, что довольно скептически относятся к этой встрече, поскольку каждый раз рассказывают наблюдателям от СНГ о таких серьезных нарушениях в ходе избирательного процесса, предъявляют факты и доказательства, а в итоге непонятно, попадают ли эти данные вообще в отчет наблюдателей СНГ, если их миссия в итоге рекомендует признать выборы легитимными. И это при том, что все страны СНГ являются членами ОБСЕ и поддерживают стандарты ОБСЕ и рекомендации для Беларуси.Лидер ОГП Николай Козлов на вопрос, что же делать, как все-таки изменить ситуацию, сказал, что каждый должен быть приницпиальным при выполнении своей работы.

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