Посещение штаб-квартиры Международной федерации дзюдо

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо (МФД) в Будапеште после переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В 2008 году Президент России удостоился звания почетного президента МФД.

Глава Российского государства осмотрел помещения, которые федерация занимает с недавних пор (до этого органы управления МФД располагались в Брюсселе и Лозанне). Затем Владимир Путин, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и почетный вице-президент МФД Шандор Чани общались в неформальной обстановке за чаем.

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М.Визер (как переведено): Для нас это огромная честь: впервые произошло так, что в одном месте собрались почётный президент, почётный вице-президент и я, действующий президент [Международной федерации дзюдо].

В.Путин: Я хочу поблагодарить Вас за приглашение. Мне кажется, что благодаря властям Венгрии и города Вы смогли получить такое замечательное место для Международной федерации [дзюдо]. И хотел бы отметить, что за последние годы после 2008-го, когда Вы стали президентом Международной федерации дзюдо, Вы очень многое и в лучшую сторону в этом виде спорта изменили.

Это привело к изменению правил и сделало дзюдо более динамичным видом спорта, более зрелищным. Вы ввели в практику проведение различного уровня международных соревнований, мотивировали спортсменов, в том числе и с помощью материального поощрения, и очень много сделали для продвижения этого замечательного вида спорта в мире.

Дзюдо теперь занимаются практически на всех континентах. Если Международная федерации дзюдо создавалась прежде всего как европейская – там, по-моему, Аргентина ещё принимала участие, – сейчас практически на всех континентах.

Это, безусловно, Ваша прямая заслуга. От всех любителей этого вида спорта хочу Вас поблагодарить и надеюсь, что такая же политика по развитию этого вида спорта будет продолжена в будущем.

М.Визер: Спасибо большое.

Для меня это большая честь, господин Президент. Это командная работа, и мне выпал шанс просто принять в ней участие.

В этой команде две персоналии сыграли очень важную роль. Это почётный президент, который даёт вдохновение и мне, и всем дзюдоистам по всему миру, который с 2000 года уже 19 лет является основным спонсором и оказывает решающую поддержку сначала Европейскому союзу дзюдо, а теперь Международной федерации дзюдо.

Хотел бы воспользоваться такой возможностью и поблагодарить вас обоих. Спасибо вам за ваше уважительное отношение и за вашу поддержку.

Вскоре, уже в следующем году, предстоит Олимпиада. Я хотел бы пожелать всем российским атлетам успехов и всего самого наилучшего российскому спорту и российскому Президенту.

Очень надеюсь, что дзюдо будет в дальнейшем развиваться в заданном темпе. Мы запустили целый ряд серьёзных проектов в области образования, включая международную академию дзюдо, проект «дзюдо в школы», «дзюдо для беженцев», «дзюдо во имя мира».

Мы взаимодействуем с целым рядом спортивных федераций, включая, например, и ФИФА, заместителем президента которой является господин Чаньи. Кроме того, господин Чаньи является также вице-председателем исполнительного бюро УЕФА.

С.Чани (как переведено): Коль скоро речь зашла о футболе, я хотел бы поздравить господина Президента с успешной организацией прошлогоднего чемпионата. Я очень много дней провёл в России, это мой личный опыт.

Было очень много опасений, в том числе с административной точки зрения, как обеспечить въезд-выезд, логистику внутри городов, различные режимы допуска, безопасности. Должен сказать, что это была нелёгкая задача, но это был, пожалуй, лучший чемпионат мира в моей памяти.

В.Путин: Спасибо.

С.Чани: Коль скоро мы с позиции банка OTP являемся инвесторами в российскую экономику, хотел бы отметить очень высокое качество делового климата и беспрепятственное, беспроблемное взаимодействие со всеми структурами, включая контрольные. Правда отчасти это связано ещё и с тем, что мы соблюдаем все правила и законы.

В.Путин: Это важно. Мы работаем в этом направлении настойчиво и в последнее время ещё раз сделали несколько шагов вверх в рейтинге Всемирного банка Doing Business: поднялись на 28-е место. Но это не предел. Будем работать дальше по всем направлениям.

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