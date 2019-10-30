Сенаторы принимают участие в сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Сессия в Страсбурге проходит под общим девизом «Мэры на страже демократии».

В Страсбурге (Франция) открылась 37-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), представляющего свыше 200 тысяч региональных и местных органов 47 стран-членов Совета Европы.

В сессии принимает участие делегация Российской Федерации, в состав которой входят председатель Комитета Света Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

Сессия КМРВСЕ проходит под общим девизом «Мэры на страже демократии»

Сессия КМРВСЕ проходит под общим девизом «Мэры на страже демократии». В центре внимания членов Конгресса — вопросы регионального измерения будущего Европы, роли регионов в реализации Целей в области устойчивого развития, культурных маршрутов, кибербезопасности и «умных городов».

Накануне сессии Светлана Горячева приняла участие в заседании Политической группы социалистов и Бюро группы, в ходе которых обсуждался, в частности, вопрос о состоявшихся в сентябре этого года муниципальных выборах в Российской Федерации. Сенатор дала аргументированные ответы на вопросы в связи с якобы «нарушениями» избирательных прав жителей Москвы.

Смотрите также

Накануне в ходе пленарного заседания Конгресса Олег Мельниченко выступил в дебатах о роли местных и региональных органов власти в защите внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), обратив внимание членов Конгресса на то, что первопричиной бегства большого числа жителей Донбасса вглубь Украины и на территорию России явилось антиконституционное использование вооруженных сил режимом, пришедшим к власти в Киеве в результате госпереворота.

Олег Мельниченко также подчеркнул, что обеспечение прав беженцев из Донбасса, в том числе на жилье, медицину, образование – стало одной из важных задач местных и региональных властей в России, повлекло большие бюджетные расходы. Сенатор выразил надежду, что новый Президент и Правительство Украины смогут изменить отношение к жителям своей страны на ее востоке и в результате реализации минских соглашений на Украину вернутся мир и стабильность.

Олег Мельниченко адресовал вопрос Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори-Паскье об использовании мониторинговых наработок и процедур КМРВСЕ в рамках Трехстороннего механизма по реагированию на нарушения Устава Совета Европы.

Елена Перминова представила письменный вопрос министру консолидации территорий и связей с местными властями Франции Жаклин Гуро — представителю председательства Франции в Комитете министров Совета Европы — о необходимости принятия мер против дискриминации русскоязычного населения в государствах-членах Совета Европы.

MIL OSI