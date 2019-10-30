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Сенатор посетила объекты здравоохранения Республики Татарстан.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области посетила объекты здравоохранения Республики Татарстан.

Сенатор в составе делегации депутатов Комитета Государственной Думы по охране здоровья приехала в Казань, чтобы ознакомиться с опытом организации первичной медико-санитарной помощи Татарстана.

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Выездное мероприятие парламентариев состоялось в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение».

В ходе выездного мероприятия члены делегации посетили врачебную амбулаторию поселка Песчаные Ковали Лаишевского района Республики Татарстан. Делегаты осмотрели передвижной комплекс «Мобильная поликлиника», пообщались с врачами, медицинским персоналом и пациентами. Законодатели ознакомились с работой амбулатории, изучили опыт татарстанской программы «Единый кардиолог» и профилактических акций «Здоровая школа».

Татьяна Кусайко в Татарстане

«Благодаря реализации проекта «Здоровая школа», у детей и подростков формируется мотивация к здоровому образу жизни, что очень важно в целях сохранения здоровья будущего поколения», — прокомментировала Татьяна Кусайко.

Благодаря реализации проекта «Здоровая школа», у детей и подростков формируется мотивация к здоровому образу жизни

Она добавила, что Республика Татарстан подает положительный пример в развитии системы фельдшерско-акушерских пунктов. «Регион один из первых представил программы модернизации».

На сегодняшний день опыт Татарстана в организации первичной медико-санитарной помощи, строительстве ФАПов уже перенимается другими субъектами РФ», — отметила Татьяна Кусайко.

В ходе работы в регионе парламентариям рассказали, что для оказания консультативной медицинской помощи ежедневно в районы республики выезжают специалисты: кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, офтальмологи, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики. Для проведения комплексной диспансеризации жителей удаленных населенных пунктов закуплено четыре мобильных комплекса с кабинетами терапевта, невролога, уролога, хирурга, акушера-гинеколога, офтальмолога, оснащенных современным переносным диагностическим, лабораторным оборудованием. Проект обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи в рамках второго этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения.

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