Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС30.10.2019 16:54

Утверждены экипажи МКС в 2020-2021 гг

В Роскосмосе состоялось заседание Межведомственной комиссии по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций под руководством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».

По итогам доклада исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалёва были утверждены основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций в 2020-2021 годах.

Также на заседании рассмотрено предложение партнеров по Международной космической станции об изменении состава экипажей МКС-63/64.

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