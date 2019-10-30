Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о социальной направленности бизнеса в Югре.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие во Всероссийской научной конференции «Управление пространственным развитием европейского Севера России: социально-экономические, политические исторические аспекты», которая прошла в Сыктывкаре.

Э. Исаков выступил в Сыктывкаре на научной конференции по управлению пространственным развитием европейского Севера России

Сенатор огласил на пленарном заседании приветствие председателя Комитета СФ по экономической политики Андрея Кутепова. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

На территории Европейского Севера сосредоточен колоссальный потенциал, реализация которого позволит совершить качественный прорыв в социально-экономическом развитии страны

Эдуард Исаков выступил на дискуссионной площадке «Новое качество предпринимательского пространства: современные стимулы и механизмы развития Арктической зоны Российской Федерации», где рассказал коллегам о социальной направленности бизнеса в Югре.

Сенатор отметил, что на территории Европейского Севера сосредоточен колоссальный потенциал, реализация которого позволит совершить качественный прорыв в социально-экономическом развитии страны в целом. На дальнейшее раскрытие потенциала таких регионов направлены механизмы нацпроектов. «Считаю, что обсуждая вопросы пространственного развития, необходимо акцентировать внимание на размещении производственных сил, расселении, освоении территорий и природных ресурсов, обустройстве среды жизнедеятельности».

На конференции выступили представители законодательных органов государственной власти северных регионов и научного сообщества.

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