Ю. Архаров: Нужно добиться качественных изменений в первичном звене здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил эту тему на встрече с депутатами Сахалинской областной Думы.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области в рамках поездки в регион встретился с депутатами Сахалинской областной Думы.

В ходе беседы обсуждались вопросы реализации Постановления Правительства РФ по модернизации первичного звена здравоохранения, обеспечению доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах.

Юрий Архаров проинформировал, что во исполнение Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» 9 октября 2019 г. было принято Постановление Правительства РФ. Документом утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения, предусмотрено строительство и капитальный ремонт медицинских организаций, оснащение лечебных учреждений необходимым оборудованием и транспортом, а также изменение системы оплаты труда медработников.

До первого июля 2020 г. исполнительным органами государственной власти субъектов РФ должны быть утверждены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения

По словам сенатора, до первого июля 2020 г. исполнительным органами государственной власти субъектов РФ должны быть утверждены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, включающие планы мероприятий с указанием сроков их реализации.

«Важно, чтобы регионы всё предусмотрели на местах. В Сахалинской области многое делается для обеспечения специалистов в сфере здравоохранения благодаря действующей в регионе кадровой программе. Аналогов сахалинскому опыту в Дальневосточной федеральном округе пока нет», — сказал парламентарий.

Юрий Архаров подчеркнул, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поставлено много задач, которые не удастся решить без ключевых и качественных изменений в первичном звене здравоохранения. «При этом необходимо уделить особое внимание кадровой обеспеченности первичного звена, улучшению транспортной доступности и обновлению инфраструктуры».

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