А. Клишас отметил важность первого заседания Конституционного комитета Сирии

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо обеспечить свободное обсуждение всех принципиальных вопросов государственного строительства и прав человека с учётом местных культурных, исторических и религиозных традиций, подчеркнул сенатор.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии — важнейший шаг к укреплению суверенитета арабской республики и переходу к мирной жизни в стране, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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В Женеве проходит первое заседание Конституционного комитета Сирии. Этот орган призван подготовить конституционную реформу. В его составе 150 человек — по 50 представителей правительства, оппозиции, гражданского общества.

Готовить конституционные проекты будет малый состав комитета, состоящий из 45 человек. Принимать их будет расширенный состав, в который входят все 150 членов.

«Необходимо обеспечить свободное обсуждение всех принципиальных вопросов государственного строительства и прав человека с учётом местных культурных, исторических и религиозных традиций», — считает Андрей Клишас.

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