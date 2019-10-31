Белгород стал резервным городом для проведения Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года

Source: Russia Ministry of Sport

Международная федерация волейбола (FIVB) включила Белгород в список резервных городов Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России.

Ранее FIVB объявила десять российских городов, которые примут матчи ЧМ-2022: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль.

«Белгород, хотя и представил хорошее предложение как город-кандидат, получил несколько низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения Чемпионата. Однако после пересмотра и принимая во внимание волейбольную историю и культуру города, было принято решение предоставить Белгороду статус резервного города для Чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Для нас честь работать с российским Правительством, Министерством спорта и Всероссийской федерацией волейбола», – говорится в письме генерального директора FIVB Фабио Азеведо в адрес президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нём примут участие 24 национальные сборные. Решение о проведении ЧМ-2022 в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе FIVB.

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских команд проходят с 1949 года каждые четыре года. СССР проводил эти соревнования в 1952 и 1962 годах. В новейшей истории Россия примет мужской Чемпионат мира по волейболу впервые.

Пресс-служба Минспорта России

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