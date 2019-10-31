Владимир Путин осмотрел корвет «Гремящий»

Source: President of Russia – Kremlin

Президент поднялся на борт корвета, осмотрел его помещения, ознакомился с оборудованием и системами вооружения. Командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал об особенностях управления новейшим кораблем.

«Гремящий» – головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ «Алмаз», предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет «Гремящий» станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. Дата сдачи судна – 25 декабря 2019 года, текущая готовность – 94,5 процента. С 5 ноября запланирован переход корабля на полигоны Северного флота для завершения государственных испытаний в декабре.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.

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