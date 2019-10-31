Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин31.10.2019 18:04

Встреча Дмитрия Рогозина с Мехметом Самсаром

Сегодня, 31 октября 2019 года, состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации г-ном Мехметом Самсаром.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области космоса. Стороны отметили высокий потенциал и большую значимость данной тематики во взаимоотношениях между двумя странами.

По итогам встречи была достигнута договоренность о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по космосу между двумя странами. Турецкая сторона также подтвердила ранее озвученные планы по организации подготовки турецких космонавтов в Звездном городке.

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