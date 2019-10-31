В Москве по инициативе прокуратуры виновные лица коммерческой организации привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мещанская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу Акционерным обществом «КПМГ» бывшего государственного служащего, ранее замещавшего должность в одном из отделов ИФНС России по г. Москве.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, предусмотренное законом уведомление работодателем о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы АО «КПМГ» направлено с существенным нарушением установленного срока.

По результатам проверки генеральному директору АО «КПМГ» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также, Мещанским межрайонным прокурором в отношении юридического лица и должностного лица организации возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлениями мирового судьи виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.

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