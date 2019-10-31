В Пскове состоялся Четвертый открытый форум прокуратуры Псковской области «Правонарушения и криминальные риски в молодежной среде: состояние, проблемы, пути решения»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В прокуратуре области состоялся Четвертый открытый форум прокуратуры Псковской области «Правонарушения и криминальные риски в молодежной среде: состояние, проблемы, пути решения».

В форуме приняли участие прокурор области Сергей Белов, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, руководители и сотрудники правоохранительных и контролирующих органов региона, руководители комитетов Псковской области, представители общественных организаций, сотрудники аппарата прокуратуры области, а в режиме видеоконференции – горрайспецпрокуроры, руководители органов местного самоуправления региона.

В рамках мероприятия обсуждались проблемные вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и молодежи, обеспечение их безопасности в сети Интернет.

Прокурор области Сергей Белов отметил, что состояние подростковой преступности в регионе обусловливает необходимость совершенствования деятельности на данном направлении.

В структуре преступности несовершеннолетних за последние 10 лет прослеживается тенденция возрастания криминальной активности подростков, имеющих опыт правонарушающего поведения.

Складывающиеся тенденции состояния подростковой преступности и результаты прокурорского надзора свидетельствуют о наличии просчетов в деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Нередки формализм и поверхностное исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками указанных органов, отсутствие индивидуального подхода к каждому подростку, и, как следствие, длительное пребывание в социально опасном положении несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства.

Также прокурор области акцентировал внимание на необходимости обеспечения безопасности несовершеннолетних и молодежи в сети Интернет.

Он напомнил, что в настоящее время Интернет является поставщиком информации, досугом и способом организации взаимодействия подростков.

В продолжение диалога выступили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня, председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета Александр Захаров и другие.

Активное участие в дискуссии приняли и представители экспертного сообщества, которые подтвердили реальную значимость обозначенных вопросов.

В завершение мероприятия прокурор области подчеркнул, что преодоление сложившихся проблем возможно, однако для этого необходима планомерная и поступательная работа всех участников форума. Следует проявить уважение к правам и обязанностям друг друга, максимально использовать комплекс имеющихся полномочий для нормализации ситуации в рассматриваемой сфере.

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с представителями органов власти, а также представителями экспертного сообщества.

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