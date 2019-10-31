В. Рязанский: Поддержка первичного звена здравоохранения должна быть увеличена

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, прошедшем в Калининградской области.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета в г. Светлогорске Калининградской области. На мероприятии, прошедшем под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсуждались задачи субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Расширенное заседание президиума Государственного совета в Калининградской области

По словам сенатора, накануне заседания прошли стратегические сессии, где руководители регионов совместно с экспертами и членами Правительства Российской Федерации обсудили проблемы и перспективы развития медицины, а также поделились региональными практиками.

«Обсудили проблемы в первичном звене здравоохранения, инфраструктуру сельских территорий, лекарственное обеспечение, вопросы методики распределения средств ОМС, кадровое обеспечение и многое другое», — перечислил Валерий Рязанский.

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Расширенное заседание президиума Государственного совета в Калининградской области

Как отметил Валерий Рязанский, глава государства назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения. «Президент указал на то, что первичное звено здравоохранения нуждается в поддержке федерального уровня, поскольку выделяемых средств на его работу недостаточно, а также заявил о необходимости разработать правила расходования средств, которые власти намерены выделить первичному звену, чтобы люди почувствовали изменения качества медицинского обслуживания», — сказал сенатор.

В ходе мероприятия губернаторы предложили ввести сметное финансирование для больниц в малых городах и сёлах, а также выработали ряд других инициатив.

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