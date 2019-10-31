В Саратове прокуратура выявила факт трудоустройства бывшего служащего с нарушением антикоррупционного закона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Саратова провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его работы.

Установлено, что в 2018 году в ООО «Нео-Строй» на должность водителя трудоустроен гражданин, ранее замещавший должность государственной службы, а именно: заместителя участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Саратову.

При этом сведения о заключении соответствующего договора с бывшим служащим организация по последнему месту работы не сообщила.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении должностного и юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Рассмотрев материалы дел, мировой судья привлёк организацию и должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 70 тыс. рублей. Административные штрафы оплачены.

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