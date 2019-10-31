Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил объекты предприятий Госкорпорации «Росатом», расположенные в регионе.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края в составе делегации членов Федерального Собрания посетил ряд объектов предприятий Государственной корпорации «Росатом», расположенных на территории региона в г. Железногорске.

Члены делегации побывали на Горно-химическом комбинате, осмотрели хранилище отработанного ядерного топлива, ознакомились с ходом работ по созданию подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском скальном массиве.

Генеральный директор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Игорь Игин рассказал, что строительство лаборатории идет по графику. Основная ее задача – оценка геологической безопасности недр скального массива для надежной изоляции радиоактивных отходов.

Сегодня Горно-химический комбинат – не только финансово-промышленный, но и социальный партнер власти Красноярского края

Валерий Семенов подчеркнул важность проекта для развития региона, отметив, что строительство и работа такого высокотехнологичного объекта должны быть максимально безопасными.

«Сегодня Горно-химический комбинат – не только финансово-промышленный, но и социальный партнер власти Красноярского края. Мы уже убедились: все, что ГХК заявляет в решении вопросов безопасности, всегда выполняется», — сказал сенатор. По его словам, новый проект будет способствовать созданию в регионе рабочих мест, принесет дополнительные доходы.

Валерий Семенов посетил ряд объектов предприятий Государственной корпорации «Росатом»

В ходе поездки обсуждался также вопрос о преференциях, которые получит ЗАТО Железногорск от размещения лаборатории. «Неделю назад, рассматривая проект федерального бюджета, мы как раз говорили о том, что пора вернуться к тем временам, когда ЗАТО получали большее федеральное обеспечение. И я думаю, что будут серьезно рассмотрены вопросы в части преимуществ именно для населения, причем не только Железногорска, но и края в целом», — подчеркнул Валерий Семенов.

Парламентарий добавил, что размещение радиоактивных отходов может быть начато после всестороннего подтверждения долговременной безопасности, прохождения общественных обсуждений, ряда разрешительных процедур и получения лицензии на эксплуатацию объекта.

MIL OSI