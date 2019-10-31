В. Смирнов: В Совете Федерации стало хорошей традицией проведение выставок в преддверии Дня народного единства

Source: Russia – Council of the Federation
В верхней палате парламента состоялось торжественное открытие выставки «Моя Россия».
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области открыл в Совете Федерации выставку живописи Алексея Буртасенкова «Моя Россия».
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Сенатор подчеркнул, что мероприятие проходит в преддверии российского государственного праздника — Дня народного единства, который будет отмечаться 4 ноября.
Виктор Смирнов пожелал художнику успехов в дальнейшей творческой деятельности.
Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Виктор Смирнов
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Открытие в Совете Федерации выставки живописи А. Буртасенкова «Моя Россия»
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Работы живописца ранее были представлены в стенах верхней палаты российского парламента. В 2016 году проходила выставка «Петербургская сюита», в экспозиции которой были городские пейзажи северной столицы.
Произведения Алексея Буртасенкова находятся в галереях и частных коллекциях в России и зарубежных странах.
В Совете Федерации выставка продлится до 8 ноября.