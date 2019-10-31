Source: Russia – Council of the Federation

Ежегодно в отделении проходят лечение до 450 больных, из которых не менее 130 – дети.

Более семи миллионов рублей потрачено на закупку нового оборудования для ожогового отделения больницы скорой помощи имени Соловьева в Ярославле. Это стало возможным благодаря деятельности в регионе попечительского совета «Десятилетие детства». Совет, который возглавляет первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян, создан по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области

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На выделенные средства приобрели специальную противоожоговую кровать для детей, которая обеспечивает нахождение маленького пациента в оптимальной среде, поддерживает определенные давление, температуру, влажность, исключает риск бактериального обсеменения. Все это значительно облегчает состояние ребенка и способствует заживлению ран.

Помимо противоожоговой кровати, закуплены специальные каталки для принятия душа и для транспортировки маленьких пациентов, наркозно-дыхательный аппарат, который будет использоваться в перевязочной.

«Попечительский совет готов взять шефство над лечением детей в ожоговом отделении, – сообщил Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области – Здесь прекрасный коллектив профессионалов, и наша задача – сделать все возможное, чтобы у них было все необходимое для работы».

«Ежегодно в отделении проходят лечение до 450 больных, из которых не менее 130 – дети, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – До 97 процентов пациентов поступают в отделение в экстренном порядке, и им требуются интенсивная терапия и оперативные вмешательства. Ожоговые больные – категория пациентов, для которых в связи с тяжелыми повреждениями кожных покровов необходимо создание особых условий пребывания, ухода и лечения, а для этого очень важно соответствующее материально-техническое оснащение».

В клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева с 1971 года функционирует единственное в Ярославской области ожоговое отделение, в котором осуществляется оказание специализированной медицинской помощи пациентам с ожогами, как взрослым, так и детям всех возрастов.

В настоящее время в отделении 30 коек, из них 10 выделены для лечения детей.

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