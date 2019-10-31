«Газпром» и BASF развивают технологическое сотрудничество

Source: Gazprom in Russian

Релиз

31 октября 2019, 18:40

Новейшие технологии направлены на повышение эффективности работы «Газпрома».

В Сочи в рамках Координационного комитета по стратегическому сотрудничеству «Газпром» и BASF состоялась расширенная V конференция, посвященная развитию взаимодействия в области переработки газа.

В рамках конференции обсуждались возможности сотрудничества в области технологического развития, цифровизации бизнес-процессов, локализации в России производств химической продукции BASF.

В частности, «Газпром» и BASF договорились подготовить комплексное решение в области очистки природного газа от серы. За счет применения новейших технологий планируется оптимизировать работу установок Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), повысить экологическую эффективность предприятия. Кроме того, будет проведена оценка возможности использования высокоселективных и энергоэффективных технологий BASF для увеличения производительности и операционной эффективности установок аминовой очистки газа от примесей на Оренбургском ГПЗ.

Еще одно перспективное направление — применение на объектах «Газпрома» синтетических компрессорных масел BASF, обладающих низкой склонностью к образованию отложений и увеличенным сроком службы. Это может дать дополнительный эффект для повышения надежности оборудования и снижения издержек.

Справка

BASF SE — лидер мировой химической отрасли. В портфель продукции концерна входит шесть сегментов: химические вещества, материалы, промышленные решения, поверхностно-активные вещества и технологии, питание и уход, а также решения для сельского хозяйства.

В 1999 году было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и концерном BASF. Создан Совместный координационный комитет, в рамках которого действует Совместная рабочая группа по взаимодействию в области газохимических проектов. Конференция о сотрудничестве в области переработки газа проводится с один раз в два года, начиная с 2009 года.

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