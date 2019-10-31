Дмитрий Рогозин принял участие в конференции Российской академии космонавтики

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 31 октября 2019 года, прошло заседание XVIII Конференции Межрегиональной общественной организации «Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского» (РАКЦ). В рамках конференции состоялось выступление Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в ходе которого он затронул ряд важных тем.

Так, Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос представит на наблюдательном совете Госкорпорации в ноябре программу создания интегрированной приборостроительной инфраструктуры на базе АО «Российские космические системы».

«Вторым образованием интегрированной структуры в области космической деятельности становится космическое приборостроение. В ноябре на наблюдательном совете Роскосмоса будут представлены планы создания такого рода структуры на базе АО «Российские космические системы», — сказал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса также предложил провести одно из заседаний Академии космонавтики на космодроме Восточный:

«Приглашаю членов Академии принять участие в работе одного из ваших заседаний на космодроме Восточный. Я хочу вам показать этот космодром», — сказал Рогозин в четверг, выступая на отчетной конференции этой академии.

Президент Российской академии космонавтики Игорь Бармин ответил на это, что Академия примет приглашение, а также предложил объединить заседание с Общественным советом Роскосмоса, который он возглавляет.

В ходе заседания был также рассмотрен целый ряд вопросов деятельности организации, в том числе заслушан доклад об итогах ее работы в 2017-2019 годах, а также рассмотрены и утверждены кандидаты в Президиум РАКЦ. С научным докладом также выступил глава Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

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