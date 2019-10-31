Заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

Source: President of Russia – Kremlin

Ранее в этот день глава государства встретился с представителями общественности Калининградской области.

* * *

Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы собрались сегодня в широком составе: здесь присутствуют главы большинства субъектов Федерации. Нам предстоит рассмотреть, как решаются в регионах задачи здравоохранения.

Знаю, что вы приехали заранее, обсуждали эти вопросы с участием руководителей федеральных органов власти, экспертного сообщества. Я тоже имел удовольствие встретиться с некоторыми коллегами, которые по линии общественных организаций занимаются этими вопросами и сами работают в первичном звене здравоохранения.

В начале нашей встречи, конечно, хочу сказать, и это справедливо, что в области здравоохранения за последние годы сделано немало. Важнейшим показателем позитивных перемен в нашем здравоохранении является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 года, а в этом году, по данным на август, 73,6. Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти цифры и эти темпы.

Это, конечно, результат напряжённых усилий, продуктивной работы врачей, медицинских организаций, учёных, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах. Они внесли большой, огромный вклад в развитие высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, в решение сложнейших задач в области охраны материнства, детства.

И хотел бы ещё раз подчеркнуть: все наши достижения – это подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше, тем более должны учитывать высокий, постоянно растущий запрос общества. Вообще-то, всем понятно, что мы все с вами, – я сейчас говорю не про сферу здравоохранения, а вообще про любую сферу, – мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, каковы требования на сегодняшний день, и по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. То, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо.

Сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену.

Хотел бы ещё раз повторить: для всех нас это требование означает необходимость серьёзно усилить работу по обозначенному направлению.

Вы знаете, что начиная с августа мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые для людей имеют первостепенное значение. Это низкая доступность учреждений первичного звена: ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, построены ещё в середине прошлого века, не ремонтировались долгие-долгие годы. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров.

По итогам совещаний и в соответствии с поручениями, которые были даны мною Правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе субъекты Федерации должны до 10 января следующего года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять.

Вы, уважаемые коллеги, знаете, как обстоят дела в ваших регионах. Первичное звено – это зона ответственности прежде всего региональных властей, и у вас есть, безусловно, свой взгляд на решение накопившихся проблем. Хотел бы, чтобы наш разговор сегодня был предметным и абсолютно откровенным.

Первичное звено, по сути своей, самое близкое к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованны, и в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию.

К примеру, поликлиника, где принимают терапевты, недалеко от места проживания, а все так называемые узкие специалисты, диагностическое оборудование нередко сосредоточены или в другом конце города, или вообще где-нибудь в соседнем районе. Такая логистика, скорее всего, даёт экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг.

Да, конечно, в этой ситуации кто-то подождёт, кто-то терпимость определённую проявит, в очереди постоит, а кто-то просто рукой махнёт и отложит на потом, а в результате всё может закончиться тяжёлым заболеванием или тяжёлыми осложнениями.

Очень многое зависит от опыта, знаний, квалификации врачей, занятых в первичном звене, от их внимания к пациенту. Однако зачастую за одну смену нужно принять – как известно, врачи это знают лучше, чем кто-либо другой – до 30 человек, да еще и заполнить ворох бумаг. Сегодня с коллегами тоже эта тема в ходе беседы упоминалась.

Доктора, средний медперсонал – это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит – всего нашего народа. И создание условий для достойного исполнения их врачебного долга – это, безусловно, наша общая важнейшая задача.

В том числе нужно, наконец, разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда. Сейчас не буду вдаваться в детали, я думаю, что вы сами об этом скажете в ходе нашей сегодняшней дискуссии. Но некоторые вещи – слушайте, ну, просто вызывают удивление. Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу – начали их переводить в уборщицы. Ну, зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. На чем экономим-то?

Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020-го, предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств – по 50 миллиардов в год. Добавлю, что эта сумма оценивается пока как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован.

Правительство предложило свои подходы к распределению средств по регионам. Тема непростая и касается межбюджетных трансфертов, и требует нашего совместного с вами обсуждения. Я, безусловно, коллеги, готов выслушать ваши предложения. Главное здесь – добиться отдачи, конкретных, видимых результатов от использования выделяемых ассигнований.

В нашей повестке много вопросов. Вы их предметно рассматривали на круглых столах, имели возможность для широкого обмена мнениями.

Сейчас крайне важно выйти на согласованные решения. Первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения, да и само слово «первичное» означает, что это в первую очередь, означает первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести первичное звено на высокий, требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно действовать, причем всем органам власти всех уровней.

Еще раз повторю: основная работа должна идти в субъектах Российской Федерации. Я прошу Правительство, Министерство здравоохранения, другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам.

Давайте начнем работу. Слово Станиславу Сергеевичу Воскресенскому.

Продолжение следует.

Смотрите также

Дополнительно

MIL OSI