Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на панельной дискуссии «Соотечественницы и сохранение идентичности» в рамках Всемирной тематической конференции соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в ходе панельной дискуссии «Соотечественницы и сохранение идентичности», которая была организована в рамках Всемирной тематической конференции соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений».

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Сенатор подчеркнул, что за прошедшие 30 лет существования новой России был пройден очень большой путь по отношению к зарубежным соотечественникам, в том числе, это касается и юридического оформления понятия «соотечественник», и в целом законодательства, и нормативных актов в сфере взаимодействия с зарубежным Русским миром.

Вместе с тем парламентарий отметил, что далеко не все проблемы соотечественников решены. «К сожалению, остаются вопросы недооценки со стороны органов исполнительной власти значения и важности работы с соотечественниками, с Русским зарубежьем. Сохраняется во многом «бухгалтерский» подход в бюджетных расходах, в оценке их эффективности и необходимости, используются те же самые методы, которые применяются по отношению к инвестициям в сельское хозяйство, в промышленность, в дорожное строительство. Сложно объяснить соответствующим чиновникам, что защита прав соотечественников, историческая память, русский язык не измеряется процентами и разами отдачи. Но объяснять это нужно и можно, для чего необходимо консолидировать нашу политическую волю», — заявил Константин Косачев.

К. Косачев выступил на панельной дискуссии «Соотечественницы и сохранение идентичности» в рамках Всемирной тематической конференции соотечественников «Соотечественницы и преемственность поколений»

Сенатор привел несколько примеров, когда такая консолидация усилий дает результат. По его словам, продвигается решение вопроса об увеличении правительственных квот на обучение иностранных студентов, в том числе соотечественников, в российских вузах. Также удалось найти механизм, позволяющий сохранять находящиеся за рубежом воинские захоронения и места погребения, имеющие для России историко-мемориальное значение. Теперь на данное направление будут выделяться бюджетные средства, что позволит финансировать эту работу не по остаточному принципу.

Продвигается решение вопроса об увеличении правительственных квот на обучение иностранных студентов, в том числе соотечественников, в российских вузах

Константин Косачев выразил обеспокоенность судьбой концепции «Русская школа за рубежом», которая предусматривает разработку одноименной подпрограммы в рамках государственной программы «Внешнеполитическая деятельность» и выделение бюджетных средств на поддержку зарубежных русских школ, в том числе на ремонт, учебники, повышение квалификации преподавателей.

«Мы продолжаем сотрудничать с Правительством Российской Федерации, чтобы этот механизм заработал», — проинформировал парламентарий.

Сенатор высказал пожелание, чтобы зарубежные соотечественники становились значимой и влиятельной общественной силой в странах проживания. «Мы прекрасно видим, как это получается у многих других диаспор, как они организуются и отстаивают интересы перед местными политиками в языковой сфере, в области образования. Мы, конечно же, через наше Министерство иностранных дел, через национальные парламенты работаем с властями соответствующих стран, и очень часто на наши озабоченности и требования мы получаем вежливый отказ. И здесь очень важен ваш голос и ваша активная позиция перед лицом тех политиков, которые позволяют себе недопустимое отношение к вам и в вашем лице – к России при том, что они никогда не позволяют себе такое отношение к другим диаспорам и другим странам. Только в случае вашей активной позиции мы будем иметь успех в защите прав соотечественников и сохранении их самобытности и идентичности», — заявил Константин Косачев, обращаясь к зарубежным соотечественникам.

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