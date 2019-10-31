К. Косачев: Народная дипломатия и бизнес взаимодополняют друг друга

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в Днях международного бизнеса, проходящих в Волгограде в рамках форума «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке».

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Дни международного бизнеса – мероприятие в деловой жизни региона, проводимое в шестой раз Администрацией Волгоградской области при участии Россотрудничества.

«Значение этого события выходит за пределы области и, уверен, со временем оно станет явлением глобального масштаба», — отметил Константин Косачев в своем выступлении. «После страшной войны на этой земле люди вновь протянули друг другу руку помощи, поддержки, солидарности и сотрудничества. Побратимство, которое зародилось здесь, продолжает жить, набирать обороты, превращая Волгоград в центр народной дипломатии».

К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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К. Косачев принял участие в Днях международного бизнеса в Волгограде

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Константин Косачев отметил, что народная дипломатия и бизнес друг другу не противоречат, а взаимодополняют. По его словам, подобные мероприятия помогают предпринимательству развиваться, выходить на новый уровень.

В нашей стране делается беспрецедентно много для создания условий, способствующих развитию отечественного бизнеса

Председатель Комитета СФ подчеркнул, что в последнее время в нашей стране делается беспрецедентно много для создания условий, способствующих развитию отечественного бизнеса.

Среди национальных проектов, особенно нуждающихся в поддержке, Константин Косачев выделил проект «Поддержка малого и среднего предпринимательства». По мнению сенатора, важно повышение вклада малого и среднего предпринимательства в несырьевой экспорт. «Крупный бизнес эти ниши занимает самостоятельно, а предпринимателям нужна помощь. Мы будем помогать всеми ресурсами на федеральном уровне», — заключил он.

В рамках поездки Константин Косачев принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов.

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