Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года», которая прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Как сообщила сенатор, в конкурсе приняли участие семьи из всех регионов нашей страны. «Конкурс, направленный на укрепление семьи, пропаганду семейных ценностей, проводился по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова особо отметила, что забота о семье, поддержка семьи, материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей являются общенациональной задачей. «Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко уделяет этим вопросам приоритетное внимание», — подчеркнула она.

Забота о семье, поддержка семьи, материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей являются общенациональной задачей

Глава Комитета СФ вручила дипломы победителей конкурса в номинации «Золотая семья» семейным парам из Камчатского края, Псковской, Свердловской, Брянской, Кировской, Курской, Пензенской областей, Республики Алтай, Дагестана, Тывы.

Обращаясь к победителям, Лилия Гумерова указала, что нельзя передать детям и внукам ценности добра, крепкой семьи, любви, дружбы, справедливости, трудолюбия, не следуя им в своей собственной жизни.

«Вашим счастливым семейным союзам более пятидесяти лет. Личным примером вы доказываете своим детям и внукам верность нашим традиционным семейным ценностям. Ваши жизни и ваши семьи – достойный ответ на вопрос: какая дорога ведет к подлинному счастью. Именно на таких семьях и держится наша многонациональная Россия», — заключила парламентарий.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Организаторы конкурса – Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Победителями конкурса «Семья года» в 2019 году стали 85 семей. В их числе 22 многодетные семьи, 16 молодых семей, 18 сельских семей, 14 семей, бережно хранящих семейные, профессиональные и народные традиции, а также 15 золотых семей России, проживших в браке более 50 лет.

По итогам конкурса издана Национальная книга-летопись «Семья года» – 2019. Она включает в себя два издания: в первом представлены истории семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках Всероссийского конкурса. Памятные экземпляры вручены семьям-победителям.

Смотрите также

MIL OSI