Source: IMF – News in Russian

(Aerial view of Tashkent, Uzbekistan / photo: iStock)Максимальное использование возможностей, открываемых потоками капитала на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

28 октября 2019 г.

Поскольку страны на Ближнем Востоке и в Центральной Азии становятся все более интегрированными в глобальные рынки капитала, возникает важнейший вопрос: как страны могут получить выгоды от притока капитала и в то же время защититься от рисков, создаваемых внезапными переменами на рынке?

Приток капитала может принимать несколько форм, таких как прямые иностранные инвестиции (ПИИ), потоки портфельных инвестиций и оптовое финансирование банков. В последнем выпуске «Перспектив развития региональной экономики» анализируется динамика притока капитала в регион Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистан и Пакистан (БВСАП) и в страны Кавказа и Центральной Азии (КЦА) и изучается вопрос о том, как они могут наиболее результативным образом содействовать экономическому росту.

«Во все более трудных глобальных условиях настоятельно необходимо, чтобы страны БВСАП и КЦА привлекали и в полной мере использовали преимущества прямых иностранных инвестиций», — заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур. «Это будет жизненно необходимо для региона, который стремится обеспечить повышение темпов роста, создающего многочисленные рабочие места».

Как потоки капитала менялись за последнее десятилетие?

Притоки ПИИ во всем мире замедляются — эта тенденция еще более выражена в странах БВСАП и КЦА. В 2008 году ПИИ в двух регионах достигли 115 млрд долл., но за период с 2015 по 2018 год они снизились до 46 млрд долл. в среднем за год. В то же время притоки портфельных инвестиций, которые представляют собой покупки иностранцами акций и облигаций, увеличиваются. На страны БВСАП и КЦА в период 2016-2018 годов приходилось 20 процентов притока портфельных инвестиций во все страны с формирующимся рынком по сравнению лишь с 5 процентами до глобального финансового кризиса 2008 года.



долл. в 2018 году), что помогает нейтрализовать резкое падение ПИИ. Для импортеров нефти быстрый рост других форм потоков капитала (в том числе увеличение иностранных депозитов и оптового финансирования во внутренней банковской системе) с 9 млрд долл. в 2008 году почти до 23 млрд долл. в 2018 году помог заполнить возникший пробел.

Эти изменения происходят в период, когда многие страны сталкиваются с бюджетными трудностями. К счастью, притоки портфельных инвестиций и банковского капитала помогают странам финансировать дефициты бюджета и платежного баланса, избежав внезапной нехватки финансирования, которое могло бы вызвать пагубное снижение потребления и инвестиций. Например, в Бахрейне и Омане, являющихся экспортерами нефти, притоки капитала помогали правительствам покрывать свои потребности в финансировании, пока они принимали меры для улучшения состояния государственных финансов.

Однако исследование МВФ показывает, что притоки портфельных инвестиций в регионы БВСАП и КЦА более чувствительны к изменениям в воспринимаемом риске на глобальных рынках, из чего следует, что значительная зависимость от этих притоков сопряжена со своим собственным риском, особенно в нынешних, более трудных глобальных экономических условиях.

Как странам лучше всего использовать преимущества потоков капитала?

Возобновление активного притока ПИИ может стимулировать производительность за счет передачи новых технологий, содействовать созданию рабочих мест для быстро растущего населения и служить стабильным источником финансирования для стран. Устранение ограничений на инвестиции и увеличение защиты инвесторов и расширение возможностей для них являются важнейшими элементами для достижения этой цели.

Отрадные признаки наблюдаются в Узбекистане, который недавно обеспечил льготные условия поездок для иностранных инвесторов, а также в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, которые сейчас разрешают 100-процентную иностранную собственность в широкой группе отраслей экономики. В долгосрочном плане страны в регионе смогут привлечь больший объем ПИИ благодаря повышению потенциального экономического роста; укреплению государственного управления, в том числе принципа верховенства закона; повышению качества образования и мерам по достижению макроэкономической стабильности.



Страны также могут предпринять шаги для уменьшения уязвимости. Наращивание валютных резервов и там, где возможно, допущение возможности корректировки обменных курсов для смягчения шоков, может помочь защитить экономику от воздействия изменчивости потоков капитала. Продолжение развития финансового рынка также крайне необходимо, чтобы помочь странам смягчать большие колебания потоков капитала и сопряженные с ними экономические шоки. Для этого требуются прочные нормативно-правовые основы. Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты провели работу по модернизации своего законодательства о банкротстве, — в странах Ближнего Востока и Центральной Азии необходимо осуществить больше подобных реформ.

Благодаря привлечению большего объема ПИИ и принятию мер по защите от изменчивости притоков портфельных инвестиций потоки капитала могут сыграть важнейшую роль в высвобождении экономического потенциала стран во всем регионе.

MIL OSI