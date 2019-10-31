Source: Russia – Council of the Federation

В своей статье Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко размышляет, как сделать территорию России обжитой и комфортной для

В этом году основное мероприятие Всемирного дня городов впервые проходит в нашей стране — в Екатеринбурге. Тема обсуждения: «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Достижение этой цели будет происходить на фоне дальнейшего роста городов, формирования и развития их интегрированных объединений — агломераций. Такова глобальная тенденция. По данным ООН, уже сейчас в городах проживает 56 процентов населения Земли, а в 2050 году предположительно будет 68 процентов.

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Наша страна не исключение. Доля городского населения у нас сейчас выше среднемирового показателя — 75 процентов. При этом увеличивается число мегаполисов. Формируются новые, в том числе крупные агломерации. Та, что сложилась вокруг Москвы, входит в число двадцати самых больших на планете. Вторая агломерация России — вокруг Санкт-Петербурга. По оценке экспертов, их суммарная доля в ВВП страны около 30 процентов, и показатель продолжает расти. Мы видим, в современном мире именно агломерации с их мощным технологическим, производственным, человеческим потенциалом являются локомотивом роста экономики, повышения благосостояния людей. И потому, чтобы войти в первую пятёрку мировых экономик, достичь других национальных целей развития, сформулированных в майском указе Президента России, наши усилия должны быть направлены на максимально эффективное использование этого действенного инструмента государственной политики.

В современном мире именно агломерации с их мощным технологическим, производственным, человеческим потенциалом являются локомотивом роста экономики, повышения благосостояния людей

Шагом в данном направлении стала Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, принятая в начале текущего года Правительством России.

Какие вопросы в этой сфере представляются первоочередными?

Формирование и развитие агломераций в нашей стране сопровождается стягиванием человеческого капитала, научно-технологических, инвестиционных, производственных ресурсов преимущественно на территорию европейской части России. Хотя на неё приходится лишь 20 процентов общей площади страны, сейчас здесь проживает порядка 70 процентов всего населения. Тенденция, которая сопряжена с серьёзными экономическими, социальными, демографическим проблемами. Если она сохранится, то к середине 30-х годов почти всё население России сконцентрируется в одной гигантской «сверхагломерации», к востоку от которой будут простираться территории с редкими вкраплениями поселений.

Мне могут возразить: ну и что же тут страшного? Например, в Канаде, втором после России государстве по размерам территории, большая часть населения живёт вдоль границы с США.

Убеждена, такая модель расселения не для России. У нас совсем иные геополитические реалии. Урал, Сибирь, Дальний Восток — это наша, российская земля, родина миллионов людей. Здесь сосредоточена немалая часть отечественной экономики, находятся основные запасы полезных ископаемых, природных ресурсов, значимых не только для нас, но и для всего человечества. Продолжение оттока населения в перспективе чревато созданием угроз для экономической и оборонной безопасности страны, территориальной и политической целостности России.

Мы не можем допустить подобного хода событий. Президент России В.В. Путин вновь напомнил об этом на Восточном экономическом форуме. «Дальний Восток, — подчеркнул он, — должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой». Правительству России, всем структурам власти следует подумать над изысканием всё более действенных способов создания новых рабочих мест, улучшения социальной сферы как на Дальнем Востоке, так и во всех федеральных округах, субъектах Федерации, где стоит проблема оттока населения. Россия должна быть страной обжитой на всей своей огромной территории.

Россия должна быть страной обжитой на всей своей огромной территории

И здесь на передний план выходят средние и малые города, сельские поселения. Значительная их часть тоже теряет население. Однако, если вчитаться в Стратегию пространственного развития, то сможем увидеть, что документ сосредоточен преимущественно на агломерациях, развитии городов категории «100.000 плюс» как основном факторе движения страны вперёд. Они действительно играют такую роль. Но мы не имеем права забывать, что около половины россиян живёт в населённых пунктах «100.000 минус» — небольших городах, сёлах, деревнях.

Не могу согласиться с теми, кто видит идеал в сплошной урбанизации. Считала и считаю: в стратегическом планировании, построении образа будущего России мы обязаны исходить из того, что средние и малые города, сёла — не обременение страны, а ресурс её развития. Ведь в них сконцентрированы немалые производительные силы, полноценный человеческий капитал. Там живут такие же наши граждане, что и в больших городах. Поэтому они не должны быть ущемлены ни в чём, из чего складывается качество жизни людей.

Как это сделать? Многие малые и средние города стояли у истоков российской государственности, являются средоточием памятников культуры, архитектуры, истории. Отсюда настоятельная рекомендация этим поселениям со стороны ряда структур федеральной и региональной власти развивать туризм. Государство поддерживало и поддерживает эту сферу, она важна не только экономически, но и духовно. В то же время надо отдавать себе отчёт в том, что туристов на всех не хватит. В туристических центрах, в «одноэтажной» России в целом нужно искать и другие точки приложения знаний, компетенций, человеческого труда, обеспечивающие необходимый уровень благосостояния, комфорта людей. А ведь у нас есть ещё моногорода, их в стране свыше трёхсот, по отношению к которым осуществляются меры поддержки. Снижать её уровень считаю недопустимым. Другое дело, что эта поддержка должна быть гораздо более эффективной, нацеленной на использование в полной мере имеющихся возможностей моногородов, стимулирование притока в них инвестиций. Понятно, что не все моногорода являются перспективными в этом отношении. Но их жители вправе рассчитывать на помощь государства в решении социальных проблем, вопросов трудоустройства.

Вывод очевиден: целью государственной политики в отношении всех малых и средних городов, сельских поселений является их сохранение путём создания конкурентоспособных структур экономической деятельности. Задача решаемая. Акцент нужно делать на развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, улучшение связанности городов, других поселений, создание востребованных производств. Для этого Правительству России, властям субъектов Федерации следует активнее искать новые, современные подходы восстановления и поддержания экономического роста на уровне муниципальных образований. Благо соответствующий опыт есть и у нас в стране, и за рубежом. Решение этой проблемы — ключевой момент государственной региональной политики. Сейчас идёт обсуждение бюджета России на 2020—2022 годы. Мы, в Совете Федерации, анализируем его и с этой точки зрения, готовим соответствующие предложения.

Суверенитет над пространством Отечества, нашими природными и рукотворными богатствами мы можем сохранить, если и только обжитой будет вся наша российская земля — от Арктики до Чёрного моря, от Курил до Калининградской области.

Валентина Матвиенко,

Председатель Совета Федерации

Источник: «Парламентская газета».

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