Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии перезахоронения останков жертв политических репрессий, состоявшейся в Смоленской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области в День памяти жертв политических репрессий принял участие в церемонии перезахоронения останков 559 человек на территории мемориального комплекса «Катынь».

«Сегодня трагический день в истории нашей страны. В годы репрессий были отправлены в исправительно-трудовые лагеря, уничтожены миллионы советских людей, обескровлено зажиточное крестьянство, представители рабочего класса, пострадали врачи, ученые. Мы должны помнить об этих исторических событиях и сделать всё, чтобы они не повторились», — отметил в своем выступлении сенатор.

Сергей Леонов в Катыни

Сергей Леонов сообщил, что останки 559 жертв политических репрессий были обнаружены в Катыни в ходе экспедиции поискового отряда летом 2019 г. Пока удалось точно идентифицировать только одного человека, его фамилия внесена в «Книгу памяти».

В церемонии перезахоронения участвовали родственники погибших, представители властей региона и города Смоленска, общественных организаций. На площадке возле скульптурной композиции «Расстрел» состоялся траурный митинг, собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

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