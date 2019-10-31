ООО «Газпром недра» признано лидером рейтинга нефтесервисных компаний России

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

31 октября 2019, 16:40

30 октября 2019 года в Москве на XIV конференции «Нефтегазовый сервис в России» («Нефтегазсервис — 2019») прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного рейтинга лучших нефтесервисных компаний («ТЭК-Рейтинг»).

По итогам опроса потребителей продукции и услуг для нефтегазового комплекса России ООО «Газпром недра» заняло первое место в номинации «Геофизические исследования и работы в скважинах» («ГИРС»). Диплом победителя был вручен заместителю генерального директора по промысловой геофизике компании — Роману Олейнику.

В своем выступлении Роман Олейник отметил, что рынок промысловой геофизики отличается очень серьезным уровнем конкуренции, и стать победителем столь престижного рейтинга можно только за счет «высочайшего качества предоставляемых услуг и хорошего взаимопонимания с заказчиками».

Роман Олейник поблагодарил представителей всех компаний, положительно оценивших работу ООО «Газпром недра», и подчеркнул, что «первое место в номинации „Геофизические исследования и работы в скважинах“ второй год подряд мотивирует специалистов предприятия на еще более высокие показатели в работе».

В 2019 году в номинации «ГИРС» оценивались более 30 российских сервисных компаний. К опросу для подготовки рейтинга были приглашены 64 нефтегазовых компании.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных предприятий нефтегазовой отрасли.

Производственные подразделения ООО «Газпром недра» расположены во всех газодобывающих регионах России.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BS OHSAS 18001: 2007.

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