Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки31.10.2019 17:26

Оперативный мониторинг зон ЧС

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает мониторинг чрезвычайный ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

Так, в период с 24 по 31 октября 2019 года осуществлён мониторинг следующих событий:

оценка обстановки в устье реки Бурея, Хабаровский край;

мониторинг обстановки в г. Сочи во время форума «Россия-Африка»;

прорыв дамбы в Красноярском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам проведены мониторинги природных пожаров в Сирии и наводнения в Камеруне. Также в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка следующих чрезвычайный ситуаций:

мониторинг природных пожаров в США;

мониторинг разлива нефти вдоль северо-восточного побережья Бразилии;

мониторинг возгорания поезда в Пакистане.

За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 295 тыс. кв. км (66 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные в объеме более 18 тыс. кв. км (8 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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