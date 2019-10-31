О. Мельниченко: Серьезную тревогу вызывает соблюдение прав русскоязычного населения и положение русского языка на территории Украины

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном заседании в рамках сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в Страсбурге.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в очередном заседании в рамках сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в Страсбурге.

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Сенатор выступил по вопросу об использовании языков в органах власти на региональном и местном уровнях.

Олег Мельниченко подчеркнул, что вызывает тревогу соблюдение прав русскоязычного населения и положение русского языка на территории Украины в контексте реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Сенатор напомнил участникам заседания, что закон принимался в спешке, с многочисленными процедурными нарушениями. «При подготовке закона не были проведены консультации с национальными меньшинствами, не было учтено мнение многонационального украинского общества».

Олег Мельниченко указал, что принятие подобных документов означает фактическую легализацию, узаконение борьбы не только с русским языком и культурой, но и с языками иных этнических групп, проживающих на Украине.

Парламентарий обратил внимание, что принятый документ идет вразрез с Конституцией Украины, в статье 10 которой «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Кроме того, не соблюдаются обязательства Украины по Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. «Это прямые правовые обязательства Украины», – отметил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Украина сознательно не собиралась направлять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы. «Однако, как стало известно из открытых источников, глава мониторингового комитета ПАСЕ направил в Венецианскую комиссию запрос о проведении юридической экспертизы закона на предмет его соответствия международным правозащитным обязательствам Украины. Заключение Венецианской комиссии ожидается до конца 2019 года».

Украинский закон о государственном языке идет вразрез с Минскими договоренностями

Сенатор заострил внимание на том, что украинский закон о государственном языке идет вразрез с Минскими договоренностями, которые гарантируют языковое самоопределение Донбасса. «Есть риск, что имплементация этого закона окончательно оттолкнет от Украины жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где более 80 процентов населения использует русский язык для повседневного общения».

Олег Мельниченко напомнил, что попытка отмены в 2014 г. действовавшего тогда Закона «Об основах государственной языковой политики» стала одним из факторов, повлекших отделение Крыма от Украины и начало вооруженного конфликта в Донбассе.

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